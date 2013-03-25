Аеропорт «Київ» відновив роботу з 12 години неділі

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) з 12 години неділі, 24 березня, відновив роботу і прийом/відправлення літаків.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, відхилення від графіка польотів почалися вдень у суботу.

За інформацією аеропорту, відхилення від графіка польотів почалися вдень у суботу, 23 березня.

«Кілька годин у суботу з аеропорту не відправлялися і не приймалися рейси. Робота відновилася з 12.00 у неділю. Якийсь час зберігалися затримки у кілька годин. На понеділок, 25 березня, всі рейси вилітають за розкладом», - повідомили в аеропорту.

У аеропорту зазначають, що з 22 по 24 березня 2013 року під час ускладнення метеоумов в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) всі служби аеропорту працювали у посиленому режимі, була задіяна вся наявна в аеропорту снігоприбиральна техніка. Як тільки злітно-посадочна смуга очищалася від снігу, літаки приймалися на зліт і на посадку.

«Рішення летіти чи ні приймає тільки екіпаж літака, тому більшість авіарейсів з другої половини дня у суботу були затримані або перенесені на наступний день», - йдеться у повідомленні аеропорту.

За час, поки були відхилення від графіка, в будівлі аеровокзалу скупчилося кілька тисяч пасажирів. Адміністрація аеропорту організувала додаткові місця для сидіння. Пасажири могли одержати в кафе і ресторанах сухі пайки від авіакомпаній, рейс яких затримувався. Були встановлені додаткові кулери з водою. Цілодобово працював медпункт, чергувала машина швидкої допомоги, працювала кімната матері і дитини.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

За підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» на внутрішніх лініях становив близько 390 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.