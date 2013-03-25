"Бориспіль" працює у штатному режимі і виконує план польотів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 березня працює в штатному режимі, забезпечуючи виконання добового плану польотів.

Як повідомляє аеропорт, упродовж усіх днів негоди аеродром підтримувався в експлуатаційному стані. Для очищення аеродрому задіяно 14 машин Jet Broom, 6 тракторів, 4 роторних снігоочищувальних машини, бульдозери, тягачі, а також завантажувачі й самоскиди підрядників.

На сьогодні повністю розчищено злітно-посадкові смуги, перони, місця стоянок повітряних суден, рулівні доріжки.

Служби аеропорту продовжують роботу в посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня через негоду аеропорт «Бориспіль» припинив відправку повітряних суден в усіх напрямках. Станом на 13.00 «Бориспіль» скасував рейси в більшість країн Європи, призначених на 24 березня.

Ще один київський Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 23 березня у зв'язку зі складними погодними умовами припинив прийом/відправлення рейсів до 12.00 неділі, 24 березня.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.