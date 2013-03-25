МАУ виконає додатковий рейс до Відня

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» практично повністю відновила розклад рейсів, які були скасовані 23 і 24 березня і має намір виконати додатковий рейс Київ-Відень-Київ.

Як сказано у повідомленні МАУ, переданому в УНІАН, виліт додаткового рейсу з Києва о 17:50 за місцевим часом, виліт з Відня о 22:05 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) до ранку понеділка, 25 березня, практично відновила польоти і рейси, скасовані 24 березня у зв'язку зі складними метеорологічними умовами в районі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 літака Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси в столиці і до ключих міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.