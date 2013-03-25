Попов визнав "деякі помилки" під час ліквідації наслідків снігопаду в Києві

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов визнає, що у ситуації з ліквідацією наслідків снігопадів у столиці припустилися деяких помилок і одною з головних вважає запізніле рішення про заборону в’їзду до міста великовантажних автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після засідання міського штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці.

«У ситуації, яка виникла, дійсно були зроблені деякі помилки. Ми детально будемо розбирати всі етапи і початку, і локалізації ситуації. Нагадаю, що це не перший випадок в Києві цієї зими, коли ситуація була надзвичайною. Були моменти в грудні - обледеніння, велика кількість опадів – і, працюючи за відповідними технологіями, які в нас склались в Києві, ми не мали з цим особливих проблем, спрацьовував механізм», - зазначив О.Попов.

За його словами, особливістю нинішньої ситуації стало те, що за короткий період часу випала дуже велика кількість снігу, який практично заблокував усе місто.

«А ще й до того, ми не прийняли рішення, щоб ще зранку у п’ятницю заборонити проїзд великовантажного транспорту через місто. І практично саме фури перекрили нам місто саме в вечірній час, коли був час пік. І таким чином утворились такі надзвичайні умови, які призвели до такої ситуації. Тому розбір детальний у нас відбудеться, і це буде приблизно у середу. І ми зробимо відповідні висновки, щоб в нас більше ніколи такого не було», - наголосив голова КМДА.

Він висловив переконання, що в процесі подолання наслідків стихії не варто карати посадовців і виводити їх з робочого настрою, що може негативно вплинути на їхню діяльність, а необхідно буде повернутись до цього питання після вирішення проблем.

За словами О.Попова, в деяких випадках спочатку люди помиляються, а потім виправляють свої помилки, а в інших – навпаки, тому слід робити висновки за результатами їхньої роботи.