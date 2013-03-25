Кабмін спрямує на реконструкцію аеропорту «Одеса» майже 1,5 млрд грн

14:42, 25 березня 2013
Транспорт/Звя'зок
0

Кабінет Міністрів спрямує в 2013-2014 роках на реконструкцію аеропорту "Одеса" 1,458 млрд грн.

Зокрема, згідно з Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, на проектування спрямують 10 млн грн, 700 млн грн - на реконструкцію аеродромного комплексу, 747,7 млн грн - на будівництво термінального комплексу.

На виконання робіт будуть спрямовані кошти, залучені під держгарантії.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Одеса» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.

Держпрограма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки вартістю близько 380 млрд грн почне діяти з квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Одеса» в 2011 році зріс на 16,6% порівняно з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів, за 6 місяців 2012 року пасажиропотік зріс на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 381,5 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» - спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter