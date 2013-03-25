Кабмін спрямує на реконструкцію аеропорту «Одеса» майже 1,5 млрд грн

Кабінет Міністрів спрямує в 2013-2014 роках на реконструкцію аеропорту "Одеса" 1,458 млрд грн.

Зокрема, згідно з Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, на проектування спрямують 10 млн грн, 700 млн грн - на реконструкцію аеродромного комплексу, 747,7 млн грн - на будівництво термінального комплексу.

На виконання робіт будуть спрямовані кошти, залучені під держгарантії.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Одеса» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.

Держпрограма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки вартістю близько 380 млрд грн почне діяти з квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Одеса» в 2011 році зріс на 16,6% порівняно з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів, за 6 місяців 2012 року пасажиропотік зріс на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 381,5 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» - спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.