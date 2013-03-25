Вілкул вимагає до 27 березня забезпечити нормальне функціонування доріг

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул вимагає від усіх керівників міністерств і регіонів до середи, 27 березня, забезпечити нормальне функціонування доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з питань ліквідації наслідків стихії в Україні.

"Керівникам регіонів поставлено завдання за понеділок-вівторок, тобто до середи, вийти на нормальний режим роботи і функціонування всіх доріг. Це стосується забезпечення проїзду, і забезпечення роботи автомобільного транспорту. Ситуація в середу не повинна відрізнятися від ситуації в середу минулого тижня", - сказав О.Вілкул.

Також він зазначив, що людських жертв від аномального снігопаду немає.

За його словами, всі відомства задовільно відреагували на погодну ситуацію, що склалася, і наголосив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України є однією з найкращих у Східній Європі.

Водночас О.Вілкул зазначив, що необхідно зробити висновки з цієї стихії. Також віце-прем'єр не виключив, що після аналізу будуть прийняті кадрові рішення.

Нагадаємо, в період з 22 по 24 березня в деяких регіонах України випала більш як місячная норма снігу, що призвело до заторів на дорогах.