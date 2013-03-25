«Укрзалізниця» ліквідувала збої в русі поїздів через негоду

Залізниці практично ліквідували збої графіка руху пасажирських потягів, викликані негодою і рясними снігопадами.

«На залізницях України повністю ліквідовано наслідки безпрецедентної снігової стихії, яка бушувала в Україні протягом трьох діб, відправлення пасажирських потягів здійснюється за графіком», - повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Станом на 25 березня всі пасажирські потяги відправляються без затримок, усі залізничні вокзали і станції працюють у штатному режимі. Вживаються заходи щодо введення у графік транзитних потягів, які прибувають з країн, де бушує негода.

Всього до боротьби зі снігом з 22 по 25 березня було залучено 30,4 тис. залізничників. На залізницях цілодобово працювали штаби з боротьби зі снігом.

Прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій, колій і стрілкових переведень забезпечували 92 снігоприбиральні комплекси: 35 снігоочисників і 57 снігоприбиральних машин. Щодоби для подолання наслідків стихії було залучено понад 9 тисяч залізничників: шляховиків, енергетиків, зв'язківців і працівників інших господарств області.

За цей період очищено від снігу 610 станційних колій (шляхів вокзалів, станцій, приймально-відправних пунктів, сортувальних станцій тощо) і 18,7 тис. стрілкових переведень.

Протягом трьох діб під час очищення об'єктів залізничної інфраструктури по всій Україні вивезено майже 60 тисяч кубометрів снігу.

Через обмерзання контактної мережі на перегонах залізничники здійснювали її профілактичний підігрів спеціальними засобами не лише вдень, а й уночі, рух потягів у цей період не припинявся.

Найбільша товщина снігового покриву спостерігалася на станціях Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема в Києві, Козятині, Хуторі-Михайлівському та ін., а також Львівської залізниці (ЛЗ), зокрема на станціях Сянки, Львів, Тернопіль. На особливо складних ділянках ПЗЗ товщина снігових заметів досягала 150 см.

Упродовж всього періоду негоди дорога не скасувала жодного рейсу і стала фактично єдиним національним перевізникам, пересувний склад якої продовжував рух і забезпечував перевезення і сполучення між населеними пунктами України і зарубіжжя.

Залізничники продовжують очищати від снігу об'єкти залізничної інфраструктури, сьогодні основні зусилля зосереджені на Київській і Дарницькій дистанції колії, куди прибула снігоочисна і снігоприбиральна техніка з інших залізниць України. Всього задіяно 50 снігоприбиральних комплексів.