На реконструкцію аеропорту «Сімферополь» виділять 1,4 млрд грн

Кабінет Міністрів України в 2013-2014 роках направить на реконструкцію Міжнародного аеропорту “Сімферополь” 1,408 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМУ Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, зокрема на проектування реконструкції аеродромного комплексу направлять 8 млн грн, на будівництво термінального комплексу — 1,4 млрд грн, зокрема 500 млн грн у 2013 році і 900 млн грн — у 2014 році.

На виконання робіт направлять кошти, залучені під держгарантії.

Також Кабмін направить у 2013-2014 роках 522,3 млн грн на розвиток аеропорту «Севастополь». Зокрема на проектування реконструкції аеродромного комплексу направлять 10 млн грн, на будівництво аеродромного комплексу - 512,3 млн грн.

На виконання робіт направлять кошти, залучені під державні гарантії.

Як повідомляв УНІАН, Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки вартістю близько 380 млрд грн почне діяти з квітня 2013 року.

Нагадаємо, в 2012 році Кабінет Міністрів України на засіданні 19 листопада схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, до якої внесені аеропорти Сімферополя, Севастополя, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, а також окремі об'єкти в інших аеропортах.

У 2011 році в аеропорту «Севастополь» відкрито пункт пропуску через кордон.

Довідка УНІАН. ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» - провідне підприємство авіатранспортного комплексу АР Крим і один з найбільших аеропортів України.

Аеропорт розташований за 11 км від міста Сімферополя. Довжина злітно-посадочної смуги становить 3706 метрів, що дає змогу приймати повітряні судна всіх типів (категорій A, B, C, D, E).

З аеропорту "Сімферополь" виконуються регулярні й чартерні рейси більш ніж до 70 міст України, СНД і далекого зарубіжжя.

За підсумками 2012 року Міжнародний аеропорт «Сімферополь» збільшив пасажиропотік на 15,6% порівняно з 2011 роком - до 1,114 млн пасажирів.