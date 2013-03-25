Аеропорт «Дніпропетровськ» реконструюють за 1,9 млрд грн

Кабінет Міністрів у 2013-2014 роках направить на реконструкцію Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” 1,971 млрд грн.

Зокрема, згідно з оприлюдненою сьогодні на сайті КМУ Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, на проектування реконструкції аеродромного комплексу направлять 11,2 млн грн, на реконструкцію аеродромного комплексу - 1,4 млрд грн, на будівництво термінального комплексу - 560 млн грн.

На виконання робіт направлять кошти, залучені під держгарантії.

Як повідомляв УНІАН, Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки вартістю близько 380 млрд грн почне діяти з квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного, входить до складу ВАТ «АК «Дніпроавіа».

Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 4,1% порівняно з 2011 роком — до 443,778 тис. осіб.