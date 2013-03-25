Пасажирські поїзди з вокзалів і станцій Придніпровської залізниці відправляються за графіком, збоїв у роботі магістралі через ускладнення погодних умов немає.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, «усі поїзди в далекому і приміському сполученні відправляються і прибувають згідно зі своїми графіками, вокзали та станції працюють у штатному режимі».

За інформацією прес-центру, на допомогу Південно-Західній залізниці, на якій разом із Львівською залізницею спостерігалася найбільша товщина сніжного покрову, ПЗ направила 2 снігоприбиральні машини СМ-2. Ця техніка допомагає прибирати сніг із колій на станціях Дарниця і Фастів.

У повідомленні ПЗ наголошується, що в разі виникнення позаштатних ситуацій у зв'язку з погіршенням погодних умов, підприємство готове миттєво реагувати для недопущення збоїв у русі пасажирських і вантажних поїздів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів і понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, понад половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.