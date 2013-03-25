Керченська переправа відновила роботу, але в разі посилення вітру рух зупинять

Керченська поромна переправа у понеділок відновила роботу, яку припинили у вихідні через погану погоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету з транспорту і зв'язку, рух поромів з України до Росії і назад «здійснюється за фактичною погодою».

«У разі посилення вітру рух буде зупинено», - наголосили в Рескомтрансі.

Рух поромів з порту «Крим» до порту «Кавказ» припинився в ніч на 24 березня через вітер швидкістю до 24 метрів на секунду і хвилювання моря в 4 бали.

Довідка УНІАН. Переправа створена в 1954 році, займається перевезенням пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку. Її флот складається з двох поромів-криголамів і одного автопорома.

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