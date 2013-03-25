Китайська Hainan Airlines розпочне виконувати рейси Донецьк-Хайкоу

Китайська авіакомпанія Hainan Airlines розпочне виконувати щотижневі рейси Донецьк-Хайкоу (Китай), повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Донецьк» імені С.Прокоф'єва.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва планує в 2013 році збільшити пасажиропотік на 20% - до 1,2 млн осіб (на рік).

У 2012 році аеропорт «Донецьк» збільшив пасажиропотік на 20,5% - до 1 млн пасажирів; у 2011 році - на 35,5% до 829,3 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Хайкоу - найбільше місто провінції Хайнань, єдиного в Китаї острова з тропічним кліматом. Острів Хайнань розташований на одній широті з Гаваями, через що часто називається «Східними Гаваями».

Hainan Airlines - китайська авіакомпанія зі штаб-квартирою в Хайкоу (Хайнань). Найбільша приватна авіакомпанія Китаю, яка займає четверте місце в Китаї за розміром повітряного парку, - в парку авіакомпанії 113 повітряних суден із середнім віком 5,7 років.

Здійснює регулярні внутрішні і міжнародні рейси, а також чартерні перевезення до близько 500 пунктів.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» у січні обслужив 1291 рейс і перевіз 66,426 тис. пасажирів, що на 11% більше січня 2012 року.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С. Прокоф'єва є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.