Львівська залізниця залучила до боротьби зі снігом понад 4 тис. залізничників

Львівська залізниця (ЛЗ) привернула до боротьби зі снігом протягом 22-24 березня понад 4 тис. залізничників та 13 одиниць снігоочисної техніки.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

Раніше Львівська залізниця також привертала працівників і техніку для прибирання від снігу автомобільних доріг. Зокрема в період з 15 по 18 березня на автодорогах для прибирання снігу працювали чотири відбудовні поїзди: ВП-3512 (Львів), ВП-4512 (Стрий), ВП-4514 (Самбір), ОП-3501 (Здолбунів).

Бульдозери, які входять до складу цих підрозділів, розчищали ділянки на дорогах Київ-Чоп (60 км) від Запитово до Великосілок, Ходорів-Чорний Острів-Вибранівка-Бориничі-Ходорів (100 км), Ставчани-Градівка (35 км), Здолбунів-Спасів, Здолбунів-Зелений Дуб, Здолбунів-Мізоч та сільські дороги у Здолбунівському районі - понад 110 км.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.