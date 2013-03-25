«Укрпошта» цього року накупить авто на 100 млн грн

Кабінет Міністрів у 2013 році направить на придбання 308 транспортних засобів для Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» 100 млн грн, а в 2014 році на придбання 81 транспортного засобу - 20 млн грн.

Про це йдеться у Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., що опублікована на сайті Кабінету Міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

«Прогнозований обсяг фінансування в 2013 році - 100 млн грн, у 2014 р. - 20 млн грн», - зазначається у програмі.

Згідно з документом, на виконання робіт будуть направлені кошти, залучені під держгарантії.

До того ж в уряді вважають, що такі заходи приведуть до скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів приблизно на 17 млн грн за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, «Укрпошта» планує до 2017 року впровадити «єдине вікно» адміністративних послуг. Зокрема в Дніпропетровській області «Укрпошта» вже розпочала пілотний проект з надання адмінпослуг. У рамках проекту «Укрпошта» надає 5 адміністративних послуг, зокрема отримання дозволів на озеленення та прибирання зелених насаджень, а також отримання свідоцтва інваліда та учасника ВВВ для підтвердження соціальних пільг.

Крім того, стратегія розвитку «Укрпошти» передбачає, зокрема надання нових послуг з відкриття офіційної електронної поштової скриньки на оновленому сайті «Укрпошти», послугу «гібридної» пошти, «єдине платіжне вікно» для всіх видів платежів населення, продаж електронної поштової марки.

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тисячах відділень по всій Україні.