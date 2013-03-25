Придніпровська залізниця планує спрямувати 7 млн ​​грн на ремонт та оновлення відомчих оздоровчих закладів до літнього сезону 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, зокрема в цей час вже здійснюється ремонт їдалень у кримських пансіонатах ПЗ «Прибій», «Феодосія» і ім. Ю.Гагаріна. В останньому також відремонтують три корпуси і закуплять нові меблі. Крім того, за рахунок магістралі планується придбати нові меблі для дитячого оздоровчого пансіонату «Айвазовський».

У прес-центрі Придніпровської залізниці уточнюють, що перших відпочиваючих - залізничників відомчі санаторії та пансіонати ухвалять вже у травні. На початку червня на оздоровлення відправляться діти працівників підприємства.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.