На розвиток порту «Південний» виділять понад 1,3 млрд грн

Кабінет Міністрів спрямує на проекти з розвитку порту «Південний» у 2013-2014 році понад 1,282 млрд грн.

Зокрема, згідно з Програмою активізації економіки на 2013-2014 рік, на реалізацію проекту будівництва першого і другого колін і нової частини третього коліна підхідного каналу спрямують 562,6 млн грн.

На реконструкцію морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів спрямують 719,6 млн грн.

На виконання робіт спрямують кошти, залучені під держгарантії.

Держпрограма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки вартістю близько 380 млрд грн почне діяти з квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році морський торговельний порт "Південний" перевантажив 22,72 млн тонн вантажів - на 0,4% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. МТП «Південний» - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований у 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.