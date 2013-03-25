Українським школярам куплять автобусів на 672 млн грн

Кабінет Міністрів України в 2013 році, в рамках виконання програми «Шкільний автобус», направить на придбання 737 шкільних автобусів 243,7 млн грн, а в 2014 році на придбання 1289 шкільних автобусів - 428,3 млн грн.

Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., що опублікована на сайті Кабінету Міністрів (постанова № 187 від 27 лютого 2013 року).

«Прогнозований обсяг фінансування у 2013 році - 243,7 млн ​​грн, зокрема 165,9 млн з державного бюджету і 77,8 млн грн - з місцевих бюджетів. Обсяг фінансування у 2014 р. - 70,2 млн грн за рахунок місцевих бюджетів, 358,1 млн - з інших джерел, зокрема кошти, залучені під держгарантії», - сказано в програмі.

Довідка УНІАН. Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус" затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 31 від 16 січня 2003 року. У програмі йдеться про придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів. Усього в рамках дії програми «Шкільний автобус» на 2003-2013 рр. передбачається закупівля 3 тис. 650 автобусів для підвозу дітей шкільного віку в сільській місцевості до навчальних закладів.