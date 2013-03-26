Перший з двох запланованих тестових польотів "літака мрії" пройшов успішно
10:21, 26 березня 2013Транспорт/Звя'зок
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Двогодинний тестовий політ Boeing 787 Dreamliner з новими вдосконаленими батареями пройшов успішно, повідомляють представники компанії.
«Лайнер мрії», обладнаний новими акумуляторами, здійснив перший з двох запланованих тестових польотів. Тепер належить проаналізувати отримані результати, після чого розпочнеться підготовка до сертифікаційних випробувань, передає ИТАР-ТАСС.
У січні після низки інцидентів, пов'язаних з неполадками в електроживленні, польоти «Дрімлайнер» у США були тимчасово припинені.
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