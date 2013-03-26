Залізниці у 2012 році спрямували майже 200 тис. грн на одноразові виплати працівникам, які вийшли на пенсію

Залізниці України у 2012 році відповідно до Галузевої угоди, підписаної між Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укзалізниця») і Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України, спрямували на одноразові виплати працівникам, які вийшли на пенсію, 196 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в "Укрзалізниці", зокрема, Донецька залізниця (ДЗ) виплатила своїм пенсіонерам 28,8 млн. грн, Придніпровська (ПЗ), - 13,2 млн. грн, Південна (ПдЗ), - 25,5 млн. грн, Південно-Західна (ПЗЗ), - 62,6 млн. грн, Одеська (ОЗ), - 32,3 млн. грн, Львівська (ЛЗ), - 33,5 млн. грн.

Крім того, працівникам, нагородженим за час роботи на залізничному транспорті знаком «Почесному залізничникові», «Залізнична слава» трьох ступенів, яким присвоєно почесні звання «Заслужений працівник транспорту України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений зв'язківець України», «Заслужений будівельник України» та інші почесні державні звання, а також тим, які нагороджені орденами, розмір одноразової виплати підвищується на 50%.

За умови звільнення працівників у зв'язку з виходом на пенсію виплачується матеріальна допомога залежно від стажу роботи в галузі: до 5 років - 1 середньомісячний заробіток, від 5 до 10 років - 2 середньомісячні заробітки; більш як 10 років - 3 середньомісячні заробітки. У разі звільнення працівників за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію (за віком, за віком на пільгових умовах, за вислугу років) протягом двох місяців після настання цього права виплачується їм додаткова матеріальна допомога за добросовісну працю на залізничному транспорті в таких розмірах: за умови стажу роботи в галузі для чоловіків від 20 до 25 років (для жінок від 15 до 20 років) - 1 середньомісячний заробіток, від 25 до 30 (від 20-25) - 2 середньомісячні заробітки, від 30 до 35 (від 25 до 30) - 3 середньомісячні заробітки, від 35 до 40 (від 30 до 35) - 4 середньомісячні заробітки; понад 40 (понад 35) років - 5 середньомісячних заробітків.

На залізницях також діють колективні договори з профспілковими організаціями, в яких регламентуються виплати одноразової матеріальної допомоги залежно від стажу роботи в галузі.

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і Профспілкою є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні й обов'язкові для врахування під час укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях і установах залізничного транспорту галузеві норми щодо оплати й умов праці, пільг, трудових і соціальних гарантій.