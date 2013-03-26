Головою правління аеропорту «Сімферополь» призначено Бориса Солдатка

Фонд держмайна Криму призначив головою правління Міжнародного аеропорту «Сімферополь» Бориса Солдатка, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язків голови правління аеропорту.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, голову правління ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» Юрія Солончука звільнено із займаної посаді 21 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Фонд майна Криму змінив склад правління МА «Сімферополь» і, зокрема, змінив голову правління Сергія Васютіна. Виконувачем обов'язків голови правління тоді був призначений Ю.Солончук, який до цього обіймав посаду директора департаменту з розвитку аеропорту.

Довідка УНІАН. ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» - провідне підприємство авіатранспортного комплексу АР Крим і один з найбільших аеропортів України. Аеропорт розташований в 11 км від міста Сімферополя.

Довжина злітно-посадкової смуги (ЗПС) становить 3706 метрів, що дозволяє приймати повітряні судна всіх типів (категорій A, B, C, D, E).

З аеропорту «Сімферополь» виконуються регулярні та чартерні рейси до понад 70 міст України, СНД і далекого зарубіжжя.

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 15,6% порівняно з 2011 роком - до 1,114 млн пасажирів.