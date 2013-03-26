УЗ і Білоруська залізниця обговорили організацію вантажоперевезень за електронною накладною

Фахівці Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і Білоруської залізниці (БЗ) обговорили питання організації перевезень вантажів і порожніх власних (орендованих) вагонів за електронною накладною СМГС між Україною і Білоруссю.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», спільна нарада фахівців «Укрзалізниці» і БЗ відбулася в березні 2013 року.

Згідно з повідомленням, на нараді розглянули питання з підготовки і узгодження тексту Угоди про перевезення вантажів, порожніх власних (орендованих) вагонів за безпаперовою технологією між Україною і Білоруссю і напрацьовані шляхи вирішення технічних питань застосування ЕЦП (електронного цифрового підпису) при міжнародному обміні електронними даними.

Наголошується, що нарада фахівців «Укрзалізниці» і БЗ є продовженням роботи українського відомства із сусідніми країнами, спрямованої на організацію постійного обміну перевізними документами в електронному вигляді.

Зокрема, у лютому, після підписання 21 січня 2013 року «Угоди про здійснення перевезень приватних порожніх вагонів за безпаперовою технологією з використанням електронного документообороту між Україною і Російською Федерацією», станції України оформили електронних накладних СМГС 77,53% від загальної кількості оформлених перевізних документів на перевезення порожніх власних вагонів.

За даними ВАТ «РЗ», станції Російської Федерації оформили 2 767 електронних накладних СМГС на перевезення порожніх власних вагонів між Росією і Україною.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року «Укрзалізниця» запровадила електронний документооборот під час перевезення вантажів у межах України, внаслідок чого час на оформлення вантажу скоротився у 8-10 разів, а для вантажовідправників була створена можливість необхідні операції здійснювати безпосередньо зі свого офісу.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у 2012 році здійснили 35,2 тис. відправлень вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС, зокрема більш як 12 тис. здійснено транзитом територією України.

Довідка УНІАН. Перевізний документ - уніфікована накладна ЦІМ/СМГС зближує дві правові транспортні системи Сходу і Заходу, оскільки в міжнародному вантажному сполученні діють різні правові системи з перевезення вантажів (ЦІМ і СМГС).

Використання уніфікованої накладної спрощує процедуру перетину кордону, прискорює рух вантажів через кордон, забезпечує правові гарантії клієнтам при перевезеннях вантажів залізничним транспортом з країн Європи до країн Азії, підвищує ефективність товарообороту, поліпшує якість обслуговування і зменшує транспортні витрати вантажовідправників.

Рішення про впровадження єдиної накладної ЦІМ/СМГС ухвалили на 34-й сесії Наради міністрів транспорту ОСЗ 13-15 червня 2006 року в Софії.