Майже третина користувачів Інтернет в Україні проживає у Києві

Майже третина користувачів Інтернету - 32,7% від загальної кількості користувачів в Україні - проживає в Києві. Про це повідомляється у щорічному звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), яким володіє УНІАН.

На другому місці в українському рейтингу за кількістю користувачів Інтернет - Одеська область, де проживають 17,6% від загальної кількості користувачів в Україні, в Донецькій області - 6,7%, в Дніпропетровській - 4,8%, у Львівській - 4,3 % і Харківській - 3,4%. Аутсайдерами в розвитку Інтернету (з часткою користувачів від загальної кількості користувачів в Україні менше 1%) залишаються Рівненська, Житомирська, Закарпатська, Чернівецька, Кіровоградська області, м.Севастополь.

Водночас, як наголошується в звіті НКРЗІ, дані експертів дослідницьких компаній в ІТ-сфері щодо користувачів мережі Інтернет в розрізі регіонів України станом на грудень 2012 року свідчать про суттєвий перекіс у розподілі інтернет-аудиторії у бік великих міст, наприклад, на Київ припадає 41,8% від всієї української аудиторії, на Дніпропетровськ - 16,1%, на Донецьк - 6,7%, на Харків - 6,0%, на Львів - 5,2%.

Основними цілями користування мережею Інтернет регулярними користувачами України були: соціальні мережі - 56% користувачів, електронна пошта - 52%, завантаження фільмів і музики - 41%, пошук інформації - 36%, новинні сайти і читання газет - 29%, онлайн-відео - 23% тощо.

Українці досі переважно користуються Інтернетом за допомогою домашніх стаціонарних комп'ютерів (62% власників стаціонарних комп'ютерів). На другому місці знаходяться домашні ноутбуки (29%), на третьому - мобільні телефони та смартфони (з їх допомогою в Інтернет виходить 13% користувачів).

За даними УДПЗ «Укрпошта», у 2012 році кількість поштових відділень, підключених до мережі Інтернет, становила 2110 - 15% від загальної кількості поштових відділень і порівняно з 2011 роком збільшилася на 1%. Кількість пунктів колективного доступу до мережі Інтернет в поштових відділеннях у 2012 році становила 30 (0,22% від загальної кількості), що менше на 4 пункти порівняно з 2011 роком.

За підсумками 2012 року 86,2% українських підприємств мають доступ до мережі Інтернет, водночас 17% працівників підприємств регулярно використовують комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, 36,4% підприємств мають веб-сайт або домашню сторінку в Інтернет.

Довідка УНІАН. За даними Інтернет Асоціації України, на кінець 2012 року в Україні налічувалося до 19,7 млн регулярних користувачів мережі Інтернет серед населення віком старше 15 років. За оцінками компанії in Mind Factum group, рівень проникнення Інтернету в Україні на кінець 2012 року становив 43,5%. За даними Держстату України, кількість абонентів Інтернету в Україні у 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 21,2% і становила майже 5,1 млн осіб, з них понад 3,6 млн - абоненти ШСД (зростання на 15 %).