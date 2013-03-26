На Mail.Ru з'явилися новини українською мовою

На одній з провідних компаній російськомовного сегменту мережі Інтернет Mail.Ru з'явилися новини українською мовою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Mail.Ru Group.

Згідно з повідомленням, редактори української версії відбирають і публікують новини україномовних ЗМІ про найважливіші та найцікавіші події в країні e сфері політики, економіки, культури, спорту. Наголошується, що інтерфейс Новин Mail.Ru також перекладений українською.

Як зазначив директор з медійних проектів Mail.Ru Group Анатолій Рожков, ще в 2009 році на сайті з'явилися локальні новини, що, на його думку, «українці сприйняли більш ніж позитивно»: з того часу щомісячна аудиторія, за даними Gemius, у країні зросла в 4,6 раза.

«Ми вирішили робити Новини Mail.Ru ще ближчими до жителів і створили україномовну версію», - сказав він.

Вибрати українську чи російську версію можна, натиснувши перемикач мови.

Розмір інтернет-аудиторії в Україні швидко збільшується: за даними Gemius на грудень 2012 року, її обсяг досяг 15,6 млн користувачів і виріс більш ніж на 14% за рік. Сервісами Mail.Ru Group користуються понад 67% інтернет-користувачів.

Новини Mail.Ru - один з лідерів рунету серед онлайнових ЗМІ.

Спеціальні версії проекту Новини Mail.Ru виходять в Казахстані, Україні (з розподілом по регіонах), Білорусі, Азербайджані, Молдові, Киргизстані, Узбекистані, Естонії, Латвії, а також в 27 регіонах Росії.

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group - одна з провідних компаній російськомовного сегменту мережі Інтернет. Mail.Ru Group належать соціальна мережа Одноклассники, пакети акцій ВКонтакте (39,99%) і Qiwi (21,35%), міноритарні частки в Facebook, Groupon, Zynga тощо. У 2012 році сукупний неаудитований чистий прибуток компанії Mail.Ru Group (Росія) зріс на 36% і становив 277,7 млн дол., сукупна виручка зросла на 39% і становила понад 691 млн дол.

Компанія має представництво в Україні.