У Сумській області відновили рух на головних автошляхах

На Сумщині повністю відновлено рух пасажирського транспорту та вантажних автомобілів на дорогах загального користування.

Про це УНІАН повідомлили у прес-службі Сумської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Олександра Каліна.

«В області закінчується ліквідація наслідків стихійного лиха. На сьогодні розчищено всі дороги державного значення, 90% доріг місцевого значення, відновлено енергозабезпечення більш ніж у 100 населених пунктах, проведені аварійні роботи на об'єктах господарювання», – наголосив О.Калін.

За його інформацією, аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах життєзабезпечення та господарської діяльності здійснювали понад 2 тис. 300 осіб та 680 одиниць техніки.

Також О. Калін відзначив рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 2-го спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби ДСНС України, які спільними зусиллями визволили зі снігового полону та автомобільних пробок на Сумщині 32 автомашини, надали допомогу 46 людям, у тому числі 2 дітям.

Тим часом, як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської митниці, на україно-російському кордоні на пункті пропуску «Бачівськ-Троєбортне» 26 березня станом на 12.00 знаходилося близько 180 транспортних засобів. Вживаються всі необхідні заходи для усунення черги. Зокрема, за останню добу було оформлено 576 вантажних і 386 легкових транспортних засобів, що значно перевищує пропускну спроможність митного посту.

«Відбувається постійний обмін інформацією про ситуацію, як у пунктах пропуску, так і на під’їзних шляхах до них з російськими колегами, також налагоджено систему координації дій з суміжними службами, місцевими органами влади. Рух транспортних засобів буде нормалізовано в найкоротші терміни», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня через несприятливі погодні умови тимчасово було припинено виїзд з Росії до України через міжнародний пункт пропуску «Троєбортне-Бачівськ» на трасі М-3 «Москва-Київ». У зв’язку з цим, за інформацією Центрального митного управління Федеральної митної служби Росії, на трасі М-3 «Москва-Київ» на українсько-російському кордоні скупчилося 650 вантажних машин. «На в`їзді до Росії, перед міжнародним автомобільним пунктом пропуску (МАПП) «Троєбортне-Бачевськ» Брянської митниці чекають 330 вантажних автомашин, на виїзді з Росії - 320 вантажних автомашин. Зміну МАПП «Троєбортного» посилено. Робота ведеться в цілодобовому режимі», - сказав співрозмовник агентства. Тим часом решта пунктів пропуску працюють у штатному режимі. Черг немає. Загалом за добу Бєлгородською, Брянською, Воронізькою і Курською митницями було оформлено 1245 вантажних автомашин.