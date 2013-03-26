Київська влада звинувачує у колапсі природу: чарівної палички у неї немає

Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак відкидає звинувачення, що “колапс” у Києві стався з вини міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чи не збирається він в нинішній ситуації написати заяву на відставку.

“Колапс, який виник, це не моя вина, а це природне надзвичайне явище, якого не було в місті вже сто років, коли падає за добу 40 млн кубометрів снігу. Були б ви на моєму місці чи хтось інший, - ніхто чуда не зробив би. І я не чарівник. Я не зможу змахнути паличкою і все зробилося”, - сказав О.Мазурчак.

“Я можу взяти на себе вину в тому, що я, як керівник комісії, не міг передбачити таких наслідків, що цей конкретний снігопад буде таким, якого не було вже сто років. Але я цього передбачити не міг”, - сказав О.Мазурчак, показавши журналістам попередження Гідрометцентру від 21 березня, в якому не було сказано про рівень загрози для Києва.