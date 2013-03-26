Столичним водіям обіцяють "поступове поліпшення" на дорогах

Комунальна корпорація “Київавтодор” розраховує вивезти зі столичних автошляхів близько 200 тис. тонн снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор КК “Київавтодор” Георгій Глинський.

За його інформацією, внаслідок останнього снігопаду на автошляхах міста лежить близько 4 млн тонн снігу.

За підрахунками фахівців, зазначив він, для вивезення цього обсягу снігу необхідно близько 300 млн грн.

Місто розраховує на допомогу держави у фінансуванні цього питання, і зі свого боку “Киїавтодор” буде намагатись максимально звільнити вуличну мережу від снігу.

“Будемо намагатись зробити якомога більше”, - пообіцяв Г.Глинський з приводу вивезення снігу.

За його інформацією, із сьогоднішнього дня починаються активні роботи з прибирання від снігу другорядних вулиць столиці, а також розширення (від снігу) проїжджої частини головних магістралей.

Він сказав, що важко назвати дату, коли всі вулиці будуть очищені, але зазначив, що це буде “поступове поліпшення”.

Г.Глинський також зазначив, що загалом «Київавтодору» для нормальної роботи взимку необхідно щонайменше 105 снігоприбиральних машин і десь 60 солерозкидувачів.

За його словами, це питання зараз розглядається київською владою, і Київрада вже дала згоду на закупівлю цих машин на умовах лізингу.

“Думаю, в цьому році питання буде вирішене. Це поновлення нашого парку десь наполовину”, - підкреслив він.

Він також додав, що наразі затримка із закупівлею нової техніки полягає в тому, що не вирішено питання щодо виділення грошей для закупівлі цієї техніки.

Г.Глинський також повідомив, що саме 50% парку корпорації потребує оновлення.

Крім того, Г.Глинський зазначив, що у зв’язку зі снігопадом переглянуть і графік проведення ямкового ремонту на автошляхах міста. Скоріш за все, це вже будуть ремонти за “літньою” технологією ремонту асфальтопокриття, а це більш швидкі темпи ремонту, краща якість та більший термін експлуатації, сказав Г.Глинський.