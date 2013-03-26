МАУ з 31 березня відкриває рейс Київ-Вільнюс

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) з 31 березня відкриває прямий регулярний рейс Київ (міжнародний аеропорт «Бориспіль») – Вільнюс (міжнародний аеропорт Вільнюса) – Київ (міжнародний аеропорт «Бориспіль»).

Як зазначається у повідомленні компанії, переданому УНІАН, рейси виконуватимуться щодня на літаках «Боїнг 737» з двома класами обслуговування: бізнес і економічним.

Як повідомляв УНІАН, виконання регулярних рейсів на напрямі Київ-Вільнюс з 22 березня 2013 року розпочала авіакомпанія «ЮТейр-Україна».

З липня 2013 року рейси на маршруті Київ-Вільнюс розпочне виконувати авіакомпанія «Візз Ейр Україна».

«ЮТейр-Україна» і «Візз Ейр Україна» виконують рейси до Вільнюса з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебуває у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 літака Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.