Водіїв вантажівок просять утриматися від в'їзду в столицю

ДАІ рекомендує водіям вантажного транспорту утриматися від в’їзду в столицю 26 та 27 березня з 23.00 до 04.00, з 06.00 до 10.00 та з 15.00 по 21.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, це потрібно для забезпечення безперебійної роботи снігоочисної техніки, недопущення заторів у русі та забезпечення безпеки дорожнього руху.

ДАІ просить водіїв великовагового транспорту із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» порушуватиме питання про законодавче врегулювання руху великовантажного транспорту у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це на прес-конференції заявив директор «Київавтодору» Георгій Глінський.

За його словами, ситуація, що склалася на вихідних у Києві, ще раз підтвердила необхідність законодавчого врегулювання руху фур.

«Ми неодноразово порушували це питання і підтримуємо таку ініціативу. Однак, на нашу думку, при розробці нормативно-правового акту потрібно говорити не лише про зимовий період, а й про літній. Адже під час спекотної погоди дорожнє покриття нагрівається до температури +71 C, і фури, що безконтрольно рухаються столицею, руйнують асфальтобетон, а відповідальності ж за це ніхто не несе», – зазначив Г.Глінський.

Крім того, на його думку, необхідно також на законодавчому рівні затвердити так звані маркери. Оголошення маркеру певного кольору означало б заборону транспорту виїжджати на вулицю без нагальної потреби. Наразі ж «Київавтодор» може лише рекомендувати водіям не користуватися автомобілями в разі складних погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня під час відвідання Національного транспортного університету прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що вважає за необхідне обмежити рух великовантажного транспорту по автомагістралях країни, щоб дороги менше руйнувалися. Він зазначив, що більшість магістралей будувалися досить давно і не були розраховані на великі навантаження.

"Необхідно виділити для такого важкого транспорту певні напрямки, ці напрямки зробити задовільними для руху такого транспорту, а по решті напрямків обмежити рух важкого транспорту і приводити в порядок (дороги - УНІАН)", - сказав М.Азаров.