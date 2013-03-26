Головою правління Київського річпорту призначено Юрія Дегтяренка

Наглядова рада Київського річкового порту призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Юрія Дегтяренка, який раніше обіймав посаду заступника директора з розвитку і технічної експлуатації пасажирського флоту ТОВ «Річкове пасажирське екскурсійне агентство».

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Виконувач обов'язків голови правління Ігор Боляк звільнений із займаної посади рішенням наглядової ради 14 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Київський річковий порт» на 2,2 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку надання спеціалізованих послуг порту. На думку АМКУ, створена портом «Столична судноплавна компанія» перешкоджала доступу на ринок перевезення пасажирів річковим транспортом.

Довідка УНІАН. «Київський річковий порт» спеціалізується на перевезеннях пасажирів водним транспортом, а також на розробці гравійних і піщаних кар'єрів.

Підприємство завершило 2011 рік з чистим прибутком у розмірі 9,542 млн грн, тоді як в 2010 році воно отримало чистий збиток 21,132 млн грн.