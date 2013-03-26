На Сумщині обмежили рух вантажівок через пункти «Бачівськ» та «Катеринівка»
19:23, 26 березня 2013Транспорт/Звя'зок
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Державтоінспекція ввела тимчасове обмеження руху вантажівок через контрольно-пропускні пункти «Бачівськ» та «Катеринівка» у Сумській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, обмеження введено у зв’язку з рясними снігопадами у Брянській області Російської Федерації.
Водночас по території Сумської області у повному обсязі відновлено рух пасажирського транспорту та вантажних автомобілів дорогами загального користування.
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