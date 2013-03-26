МАУ поповнила флот 22-м літаком «Боїнг-737»

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в рамках програми оновлення та розширення флоту поповнила свій парк ще одним літаком Boeing 737-500, який став 22-м повітряним судном виробництва концерну Boeing в авіапарку МАУ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

За інформацією МАУ, літак пройшов офіційну процедуру реєстрації в Україні та отримав реєстраційний номер UR-GBB, а перший рейс на новому літаку з пасажирської ємністю в 114 крісел і двома класами компоновки салону - економічним і бізнес – здійснили 25 березня за маршрутом Київ - Відень - Київ.

В авіакомпанії також відзначили, що МАУ використовує літаки Boeing з моменту свого заснування в 1992 році і на сьогоднішній день є найбільшим в Центральній і Східній Європі оператором повітряних суден сімейства Boeing. «МАУ також - єдина в Україні авіакомпанія, яка самостійно здійснює всі види техобслуговування і ремонту літаків Boeing», - підкреслили в авіакомпанії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія сполучає Україну зі столицями та ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).