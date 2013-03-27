Російські митники рекомендують не перетинати кордон з Україною на трасі М-3

Москва. Російські митники рекомендують не користуватися міжнародним автомобільним пунктом пропуску (МАПП) «Троєбортноє - Бачевськ» на трасі М-3 «Москва - Київ» на українсько-російському кордоні, де в черзі чекають 740 вантажних автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в Центральному митному управлінні Федеральної митної служби Росії.

«На в'їзді до Росії, перед МАПП «Троєбортноє - Бачевськ» чекають 520 вантажних автомашин, на виїзді з Росії - 220 вантажних автомашин», - сказав співрозомовник агентства.

При цьому він підкреслив, що митна зміна МАПП «Троєбортноє» посилена і робота ведеться в цілодобовому режимі. У зв'язку з великою завантаженістю МАПП «Троєбортноє - Бачевськ» рекомендується скоригувати маршрут з урахуванням зведення про завантаженість пунктів пропуску на російсько-українській ділянці кордону на сайті управління (ctu.customs.ru).

Решта пунктів пропуску Брянської митниці, а також автомобільні пункти пропуску Бєлгородської, Воронезької та Курської митниць працюють у штатному режимі. Всього за добу Белгородською, Брянською, Воронезькою і Курською митницями було оформлено 1649 вантажних автомашин.

На трасі М-3 «Москва – Київ» від селища Колячек до МАПП «Троєбортноє» чергують співробітники ДПС для запобігання конфліктним ситуаціям, ГУ МНС РФ по Брянській області розгорнуто пункти обігріву.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня через несприятливі погодні умови тимчасово було припинено виїзд з Росії до України через міжнародний пункт пропуску «Троєбортноє – Бачевськ» на трасі М-3 «Москва - Київ».

26 березня на цьому МАПП скупчилося 650 вантажних машин.