Залізниці за минулу добу вивезли майже 40 тис. куб. м снігу і залучили до боротьби зі сніговими заметами понад 4 тисяч залізничників, з яких 3312 - працівників колійного господарства.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), станом на 27 березня рух поїздів здійснюється з дотриманням графіку.

На залізницях України цілодобово працюють штаби з боротьби зі снігом.

Залізничники очистили від снігу 4387 стрілкових переведень, з яких 220 - на під'їзних коліях, і 165 - на станційних коліях.

Для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів 26 березня були задіяні 24 снігоприбиральні комплекси СМ-2 та 19 снігоочисників СДПМ. Вночі працювало 12 колійних машин СМ-2 та 1 - СДПМ.

Найбільша товщина сніжного покриву спостерігалася на станціях Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема на станціях Київ-Пасажирський - 58 см; Хутір Михайлівський - 47 см; Жмеринка - 39 см; Коростень - 25 см, а також на станціях Львівської залізниці дороги (ЛЗ), зокрема на ст. Сянки - 55 см; Тернопіль - 30 см; Івано-Франківськ - 28 см; Львів - 24 см.