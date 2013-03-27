Вокзал у Жмеринці реконструювали за 70 млн грн

Південно-Західна залізниця інвестувала 70 млн грн у реконструкцію вокзального комплексу однієї з найбільших вузлових станцій України – станції Жмеринка (Вінницька область).

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття станції відбулось 26 березня за участі начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, керівника Вінницької ОДА Івана Мовчана та ініціатора робіт з реконструкції, екс-керівника Вінницької області а нині депутата ВР Миколи Джиги, який під час візиту тоді віце-прем’єр-міністра Бориса Колеснікова до Жмеринки у грудні 2010 року вмовив його провести реставрацію вокзалу.

Роботи з капітального відновлення вокзалу тривали протягом двох років і 70% усіх робіт були проведені силами самих співробітників Південно-Західної залізниці, під наглядом архітекторів та спеціалістів «Укрреставрації».

Приміщення вокзалу відремонтовано без порушення оригінального стилю споруди. Гранітною плитою викладено підлогу в залах, реконструйовано люстри, встановлено нові зручні сидіння, виконані в манері минулого століття. Встановлено опори та покриття на платформах, розташованих впритул до приміщення вокзалу.

Під час урочистостей О.Кривопішин роздав почесні відзнаки, подяки та іменні годинники найкращим працівникам залізниці та реставраторам вокзалу, а начальник вокзалу отримав символічний ключ від його дверей.

«Вже багато десятиліть цей вокзал заслуговував на капітальну реставрацію, щоб привести в той стан, у якому його побудували великі архітектори Риков та Журавський у 1904 році. І нарешті сьогодні, цей вокзал, побудований у стилі українського модерна за екстер’єром та ренесансу за інтер’єром повернув свій первозданний стан», - сказав у вітальному слові О.Кривопішин.

Також він подякував екс-губернатору Вінницької області Миколі Джизі, якому належить ініціатива проведення цієї реставрації.

Довідка УНІАН. Будівля Жмеринського залізничного вокзалу є величною будівлею зі складним плануванням, в архітектурному стилі якої відчутні модерн і ренесанс. Приміщення вокзалу зведено в період 1899—1904 років. Споруда фактично стала однією з перших, зведених у стилі, що згодом дістав назву український модерн. Сам вокзал нагадує корабель, що пливе в напрямку Одеси.