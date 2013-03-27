Китайська Hainan Airlines з липня літатиме за маршрутом Донецьк-Хайкоу

Найбільша приватна авіакомпанія Китаю Hainan Airlines (Китай) з липня 2013 року почне виконувати щотижневі чартерні рейси на регулярній основі за маршрутом Донецьк-Хайкоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив комерційний директор Міжнародного аеропорту «Донецьк» ім. С.С.Прокоф’єва Олексій Дубревський.

За його словами, це буде перший далекомагістральний рейс з аеропорту «Донецьк». Крім того, це буде єдиний на сьогодні безпосадочний рейс між Україною і Китаєм.

За словами О.Дубревського, відкриття далекомагістрального рейсу Донецьк-Хайкоу дасть змогу привертати транзитний пасажиропотік, оскільки з аеропорту Хайкоу існує можливість перельотів за іншими напрямками південно-східної Азії.

«Відкриття далекомагістрального рейсу дуже важливе для нас, тому що дає можливість привертати транзитних пасажирів. Рейс розрахований не лише для туристів, а й для бізнесу, оскільки дає змогу здійснювати транзит до південно-східної Азії», - сказав він.

О.Дубревський також повідомив, що рейси виконуватимуться на повітряних суднах типу А330 або Б767 залежно від завантаження. Водночас, за словами генерального директора компанії GT Trends Анатолія Бондарєва, вартість перельоту прямим рейсом Донецьк-Хайкоу буде істотно нижчою, ніж вартість перельоту з України до Китаю через Москву або Стамбул.

Він також повідомив, що на сьогодні вартість турів до китайської провінції Хайнань з авіаперельотом для російських туристів становить близько 1,5 тис. дол. за 7 днів.

При цьому він зазначив, що рейс Донецьк-Хайкоу дасть змогу формувати дешевшу пропозицію.

А.Бондарєв також зазначив, що організація прямого рейсу Донецьк-Хайкоу стала можливою завдяки спеціальній програмі уряду Китаю з підтримки відкриття нових чартерних і регулярних рейсів.

Довідка УНІАН. Хайкоу – найбільше місто провінції Хайнань, єдиного в Китаї острова з тропічним кліматом. Острів Хайнань розташований на одній широті з Гаваями, через що часто називається «Східними Гаваями».

Hainan Airlines - китайська авіакомпанія з штаб-квартирою в Хайкоу (Хайнань). Найбільша приватна авіакомпанія Китаю, що посідає четверте місце в Китаї за розміром повітряного парку, - в парку авіакомпанії 113 повітряних суден з середнім віком 5,7 року.

Здійснює регулярні внутрішні і міжнародні рейси, а також чартерні перевезення майже до 500 пунктів.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» у січні обслужив 1 291 рейс і перевіз 66,426 тис. пасажирів, що на 11% більше ніж у січні 2012 року.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С.Прокоф’єва є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.