У травні ветерани війни зможуть безкоштовно їздити в поїздах Інтерсіті+ Дніпропетровськ-Київ

З 1 до 31 травня 2013 року (включно) учасники Великої Вітчизняної війни зможуть безкоштовно їздити у вагонах 1-го класу (без харчування) поїздів Інтерсіті+ № 165, 167 Дніпропетровськ-Київ і № 168, 166 Київ-Дніпропетровськ.

Про це повідомила прес-служба Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, вказані пільги поширюються лише на проїзд без харчування. При оформленні проїзду у вагонах 1-го класу Інтерсвті+ із харчуванням, вартість послуги оплачується на загальних підставах. Також умови не поширюються на вагони 2-го класу Інтерсіті+ та на інші поїзди.

У повідомленні також сказано, що в період із 1 до 31 травня особі, яка супроводжує інваліда або учасника ВВВ, буде передбачено 50% знижку на проїзд.

Пільга надається інвалідам і учасникам ВВВ при пред'явленні відповідного посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) уже відкрила попередній продаж у всіх залізничних касах і на сайті http://booking.uz.gov.ua/ квитків на електропоїзди категорії Інтерсіті+ і Інтерсіті на травневі свята - 1 і 2 травня та в передсвяткові дати.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.