«Укрзалізниця» забезпечить безперебійний рух поїздів під час переходу на літній час

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") забезпечить безперебійний рух потягів під час переходу на літній час.

«31 березня 2013 о 3:00 на всій території України відбудеться перехід на «літній час» - годинникову стрілку переведуть на 1 годину вперед. Водночас пасажирські та приміські потяги, які в цей час знаходитимуться у дорозі, рухатимуться зі збереженням усіх зупинок», - повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

Пасажирські потяги, що курсуватимуть у ніч з 30 на 31 березня в далекому сполученні і на момент переведення стрілок годинника знаходитимуться в дорозі, прибудуть до кінцевого пункту за скоригованим часом.

З 4:00 31 березня пасажирські поїзди далекого і приміського сполучення, а також вантажні потяги відправлятимуться за діючим графіком відповідно до «літнього» часу.

У разі зміни в розкладі руху потягів у зв'язку з переведенням годинникової стрілки пасажирів інформуватимуть на вокзалах і в потягах.

«Укрзалізниця» просить пасажирів бути уважними та планувати свої поїздки з урахуванням зміни часу.