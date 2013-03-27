«Бориспіль» очікує нової системи знижок для мотивації авіаперевізників

Державний аеропорт «Бориспіль» найближчим часом очікує від Міністерства інфраструктури введення нової системи «знижок» - знижуючих коефіцієнтів - для мотивації існуючих і нових авіаперевізників, повідомив під час круглого столу «Комерційна авіація: міжнародний досвід та українські реалії» комерційний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Смотров.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на основі досвіду західних аеропортів розроблено цілу низку мотиваційних програм, які ставлять своєю метою виключити будь-яку можливість дискримінаційного підходу до авіакомпаній, які таким чином отримуватимуть певну підтримку з боку «Борисполя».

«На сьогодні ми відправили всю методологію надання цих знижок до Мінінфраструктури, і сподіваємося найближчим часом отримати позитивну відповідь. На цій базі ми зможемо побудувати конструктивний діалог з усіма нашими існуючими та новими авіакомпаніями», - повідомив О.Смотров.

За його словами, система знижуючих коефіцієнтів дозволяє застосовувати коефіцієнти до 0,2. «Тобто фактично давати знижку у 80%», - уточнив О.Смотров.

Серед нових знижок, які зараз знаходяться на затвердженні Мінінфраструктури: знижка на виконання нового регулярного міжнародного маршруту; знижка на збільшення авіаперевізником загальної суми максимальної злітної маси; знижка на обслуговування трансферних пасажирів; знижка для авіакомпаній, які використовують на своїх рейсах широкофюзеляжні літаки масою понад 100 тонн.

Також, за словами комерційного директора «Борисполя», на сьогодні тарифи на аеропортові збори не встановлюються аеропортом самостійно, а регулюються відповідним наказом Мінінфраструктури №337 від 26 березня 2008 року.

Відповідно до цього наказу, для аеропорту «Бориспіль» передбачається стягування різних зборів з авіакомпаній - від 7,35 до 10,5 дол. за 1 тонну, щодо міжнародних рейсів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує з початку літньої навігації 2013 року ввести нову систему понижувальних коефіцієнтів до зборів з авіакомпаній.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.