Придніпровська залізниця розпочала будівництво на станції Роковата

Придніпровська залізниця (ПЗ) побудує нові трансформаторну підстанцію і вокзал на станції Роковата Криворізької дирекції залізничних перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, зараз повністю демонтовано стару будівлю вокзалу станції і перонні платформи, вирито котлован під новобудову, вивезено розібрані конструкції та зайвий грунт після демонтажу і земляних робіт. Залізничники розпочали облаштування шлакової подушки під новий вокзальний будинок і монтаж нової перонної платформи.

Роботи на об'єкті виконують понад 30 працівників ПЗ. Задіяні екскаватори, крани, трактори, бульдозери та інша техніка.

Проект будівництва вокзалу ст. Роковата Придніпровської залізниці розроблений інститутом «Дніпрогіпротранс».

Генпідрядником будівництва визначено Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління Придніпровської залізниці.

Проект, який також передбачає благоустрій прилеглої до станції Роковата території, реалізується спільно з міською владою Кривого Рогу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, кошторис будівництва наразі уточнюється.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.