Україна має намір до 2014 року запустити телекомунікаційний супутник «Либідь»

Україна має намір виготовити і запустити до 2014 року телекомунікаційний супутник «Либідь» в рамках реалізації проекту щодо створення Національної системи супутникового зв'язку.

Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., опублікованій на сайті уряду (постанова Кабміну №187 від 27 лютого 2013 року).

«Прогнозований обсяг фінансування в 2013 році становитиме 421,6 млн грн, у 2014 році - 42,5 млн грн», - сказано в програмі.

Згідно з документом, на виконання робіт будуть спрямовані кошти, залучені під держгарантії.

Водночас наголошується, що реалізація проекту створення Національної системи супутникового зв'язку призведе до збільшення обсягу виробництва експортно орієнтованої продукції до 20-46 млн дол. на рік, а також до зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції до 4-7 млн ​​дол. на рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 14 лютого 2013 року схвалив відкликаний раніше законопроект "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки".

Згідно із законопроектом, орієнтовний загальний обсяг фінансування для реалізації програми становить 2,58 млрд грн, у тому числі з держбюджету - 1,12 млрд грн.

Метою реалізації програми є підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки і оборони та захисту геополітичних інтересів держави.

Проектом програми передбачається створення системи геоінформаційного забезпечення та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій з використанням космічної інформації, запуск трьох космічних апаратів (дистанційного зондування Землі "Січ-2-1", науково-технологічного "Мікросат" і університетського "УМС-1"), створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара (Бразилія) і сприяння створенню національної супутникової системи зв'язку "Либідь", створення новітньої ракетно-космічної техніки та технологій її виготовлення, сприяння комерційній експлуатації ракет-носіїв "Циклон-4", "Зеніт -2SLБ", "Зеніт-3SLБ" ("Наземний старт"), "Зеніт-3SL" ("Морський старт"), "Дніпро" і Національної супутникової системи зв'язку "Либідь", розвиток міжнародної співпраці (з РФ, країнами ЄС, Бразилією, Канадою, Білоруссю, США, Казахстаном), розширення співпраці України з Європейським космічним агентством тощо.

Реалізація програми дозволить забезпечити трансфер космічних технологій в реальний сектор економіки держави, підвищити можливості доступу громадян до сучасних інформаційних технологій, а для науковців - можливості інтеграції в світову систему наукових досліджень, сформувати економічно стійку, конкурентоспроможну, диверсифіковану ракетно-космічну галузь національної економіки тощо.