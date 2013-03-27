Південна залізниця на травневі свята призначила додатковий потяг Харків-Ужгород

Південна залізниця (ПдЗ) на великодні та травневі свята призначила додатковий швидкий нічний потяг № 225/226 Харків-Ужгород.

Як повідомляє прес-центр ПдЗ, додатковий потяг призначений у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку в ці дні.

Згідно з повідомленням, потяг відправлятиметься з Харкова 27, 29 квітня і 1 травня о 00.17, з прибуттям до Ужгород 28, 30 квітня і 2 травня о 03.56.

Відправлення з Ужгорода планується 28, 30 квітня і 2 травня 2013 о 11.17, з прибуттям до Харкова 29 квітня, 01 і 3 травня о 15.03.

Попередній продаж квитків на потяг № 225/226 Харків-Ужгород вже відкрито.

Як повідомляв УНІАН, на березневі свята 2013 року залізниці України призначили 6 додаткових потягів, у тому числі 4 потяги в туристичні центри Західної України.

На новорічні та різдвяні свята в сезон 2012-2013 року додаткові потяги здійснили 212 рейсів.

Додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповненість не перевищує 50%.