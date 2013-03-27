Південна залізниця торік спрямувала на природоохоронні заходи майже 500 млн грн

Південна залізниця (ПдЗ) у 2012 році на природоохоронні заходи спрямувала 498,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПдЗ, за останні роки це найбільша сума вкладень в екологію. Середньорічний обсяг фінансування природоохоронних заходів в 2009-2010 роках становив по залізниці лише 34,7 млн ​​грн - у 18 разів менше, ніж в середньому за період 2011-2012 років (626,2 млн грн).

Згідно з повідомленням, керівництво ПдЗ проводить цілеспрямовану і послідовну політику і роботу, спрямовану на зменшення техногенного навантаження на природне середовище, пов'язане з виробничою діяльністю підрозділів залізниці.

Одним з головних чинників, який дозволив знизити техногенне навантаження на природне середовище, стала електрифікація залізничних ділянок Полтава - Кременчук - Бурти і Полтава - Красноград - Лозова. Завдяки переходу на електричну тягу викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел зменшені в цілому за рік на 2210,8 тонн (у тому числі вуглеводнів - на 338,3 тонн, формальдегіду - на 13,5 тонн, окису вуглецю - на 676 тонн, окису азоту - на 1015 тонн, окису сірки - на 112 тонн і сажі - на 56 тонн).

Від стаціонарних джерел, що знаходяться на балансі залізниці, викиди в атмосферу у 2012 році також зменшилися на 17,8 тонн порівняно з 2011 роком, у тому числі за такими найбільш небезпечними для атмосфери позиціями як діоксид та інші сполуки сірки. Зменшення досягнуто завдяки: переведенню котелень на більш екологічно чисті джерела використовуваної енергії; реконструкції систем опалення; заміні котельного обладнання на сучасне енергозберігаюче, проведення еколого-теплотехнічної наладки котлів.

У прес-центрі ПдЗ також повідомляють, що на комплекс робіт, пов'язаних з використанням та охороною водних ресурсів, у 2012 році спрямовали 2,991 млн. грн.

Зокрема проведено ремонт 18 споруд для очищення виробничо-побутових оборотних вод, первинних відстійників, мулових майданчиків, фільтрів доочистки; виконано ремонт каналізаційних мереж; створено і відремонтовано 7 огорож санітарної охорони водозаборів; виконано лабораторний контроль стічних та зворотних вод; проведено роботи з приведення очисних споруд у відповідність до вимог екологічного законодавства; придбано та встановлено 742 лічильники для обліку води.

На раціональне використання, збереження та утилізацію відходів виробництва та побутових відходів у 2012 році було витрачено 6,3 млн гривень.

У 2013 році на природоохоронні заходи планується витратити 54 млн грн, які будуть спрямовані на охорону та раціональне використання водних ресурсів, земель, рослинних ресурсів, на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, а також на охорону атмосферного повітря.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних колій становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.