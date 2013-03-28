Робота Інтернету вже понад тиждень у світі сповільнилася через найбільшу в історії кібератаку

Невідомі хакери вже понад тиждень проводять "найбільшу в історії" кібератаку, яка сповільнила роботу Інтернету в усьому світі і викликала збої глобальних мережевих сервісів. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Хакери почали DDos-атаку ще 19 березня, проте про неї стало відомо тільки сьогодні. Експерти в галузі кібербезпеки вже назвали акцію хакерів "найбільшою в історії", повідомляє мовна корпорація Бі-Бі-Сі. Вона привела до уповільнення завантаження сторінок у всьому світі, а також до збоїв систем інтернет-послуг.

Причиною атаки, ймовірно, стала суперечка між групою "Спамхаус", що базується в Лондоні і Женеві, яка допомагає службам електронної пошти боротися зі спамом, і голландською хостинговою компанією "Кібербункер", що надає послуги розміщення інформації на серверах.

Атака почалася після того, як "Спамхаус" внесла голландську компанію в свій "чорний список", який застосовується для захисту 1,77 млрд ящиків електронної пошти - з його допомогою щодня блокується 80 млрд спам-повідомлень. Група вже звинуватила в причетності до атаки "Кібербункер", а також нібито діючі з ним заодно "кримінальні банди" зі Східної Європи і Росії, передає Бі-Бі-Сі.

Представник "Спамхаус" Стів Лінфорд заявив Бі-бі-сі, що, незважаючи на те, що потужність атаки така, що "якщо б метою хакерів була Даунінг-стріт (резиденція британського уряду), у них би відразу все полетіло", сервери групи продовжують працювати. За його словами, розслідування обставин кібератаки ведуть спеціальні підрозділи правоохоронних органів п'яти держав. Про які країни йдеться, С.Лінфорд не повідомив з міркувань безпеки.