Росія може ввести duty free в чотирьох потягах сполученням з Україною

Москва. Дочірня компанія «Російських залізниць» (РЗ) - «Федеральна пасажирська компанія» (ФПК) розглядає можливість організації duty free, крім потяга Москва-Київ, ще в трьох потягах сполученням з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили у прес-службі РЗ з посиланням на слова генерального директора компанії ФПК Михайла Акулова.

«З Україною ми зараз розглядаємо можливість застосування технології, аналогічної в поїзді «Москва - Київ», ще в трьох потягах. Це потяги сполученням з Києвом і ще один потяг - «Москва - Ужгород», - сказав М.Акулов.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня прес-секретар ФПК Олена Мірошникова повідомила, що ФПК до літа планує організувати магазин duty free в потязі № 1/2 російського формування «Столичний експрес» Москва-Київ-Москва.

За її словами, робота над цим питанням ведеться вже близько року. Вона підкреслила, що йдеться лише про потяг № 1/2 «Столичний експрес» Москва-Київ-Москва російського формування.

Довідка УНІАН. Компанія «Російські залізниці» входить до числа найбільших транспортних компаній світу і є одним з найбільших підприємств в Росії. Компанія належить державі з моменту її створення в 2003 році. Залізнична мережа налічує 85 тис. км залізничного полотна.