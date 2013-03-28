З вулиць Києва прибрано понад 300 автомобілів, що заважали комунальникам

10:45, 28 березня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Упродовж трьох діб з автошляхів Києва було евакуйовано понад 300 автомобілів, які заважали прибиранню снігу та руху громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами директора КП «Київтранспарксервіс» Андрія Дудка, автомобілі не вивозять на штрафмайданчики, а переставляють поруч на місця, де вони не заважатимуть роботі комунальної техніки.

«Ми тісно співпрацюємо з ДАІ міста і дорожніми службами та направляємо евакуатори за їхніми заявками. Водночас наші співробітники не лише перепарковують машини, а й шукають їхніх власників. Наприклад, у понеділок з проспекту Володимира Маяковського евакуатором було прибрано 16 автомобілів, а ще 72 забрали самі власники, яких наші співробітники знайшли та допомогли витягти авто», – зазначив А.Дудко.

За даними КП «Київтранспарксервіс», найбільша кількість автомобілів була на проспекті Перемоги (82), проспекті Маяковського (88), на вулиці Милославській та Марини Цвєтаєвої (96).

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