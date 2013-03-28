Залізниці за добу вивезли понад 50 тис. куб. м снігу

Залізниці за 27 березня вивезли майже 50,35 тис. куб. м снігу і залучили до боротьби зі сніговими заметами більше 2 тисяч залізничників.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), протягом 27 березня залізничники очистили від снігу 69 станційних колій і 853 стрілкових переведень, з яких 35 - на під'їзних коліях.

Для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів вдень задіяли 18 снігоприбиральних комплексів СМ-2 та 12 снігоочисників СДПМ.

Найбільша товщина сніжного покриву зберігається на станціях Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема, на станціях Київ-Пасажирський - 48 см; Хутір Михайлівський - 45 см; Жмеринка - 35 см; Коростень - 20 см, а також Львівської залізниці (ЛЗ), зокрема, на ст. Сянки - 50 см; Тернопіль - 25 см; Івано-Франківськ - 25 см; Львів - 20 см.

Як повідомляв УНІАН, з середини березня в Україні відзначалося погіршення погодних умов і рясні снігопади, які у низці регіонів призвели до порушення транспортного сполучення.