МАУ випустить іменні процентні облігації на 36 млн грн
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) проведе закрите (приватне) розміщення 36 тис. іменних, процентних облігацій бездокументної форми на загальну суму 36 млн грн.
Як повідомляє МАУ в системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення прийняла Наглядова рада компанії 26 березня.
Номінальна вартість однієї облігації - 1 тис. грн.
Випуск облігацій проводиться з метою залучення оборотних коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності компанії.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебувають в приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія з’єднує Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).