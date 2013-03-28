Утримання другорядних доріг буде закріплено за місцевою владою

Усі другорядні дороги в Україні та фінанси на їхнє утримання цього року будуть закріплені за місцевими органами влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

“Другорядні дороги разом із фінансовим ресурсом будуть цього року закріплені за місцевими органами влади. Отже, дадуть гроші та персоналізують відповідальність”, - сказав О.Вілкул.

Водночас, він наголосив, що всі дороги державного та головні дороги обласного значення повинні залишитися у підпорядкуванні “Укравтодору”.

“У державі повинні залишитися всі ключові магістралі, всі дороги державного та обласного значення”, - сказав він.

“Найбільш правильним механізмом є чітке фокусування. За кожну дорогу повинен бути відповідальний. І не десь в Києві, а на місці”, - наголосив віце-прем’єр-міністр.