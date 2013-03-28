У планах «Борисполя» на літо - 23 нові маршрути і 8 нових авіакомпаній

Аеропорт «Бориспіль» з початку літньої навігації 31 березня 2013 року почне обслуговувати 8 нових авіаперевізників і розширить можливості для пасажирів за рахунок відкриття 23 нових напрямків і збільшення частот за існуючими маршрутами. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Зокрема в літньому розкладі аеропорту передбачено обслуговування нових авіакомпаній - Fly Georgia, Meridiana Spa, Air Astana, Air Malta, Jamahiriya libyan Arab airlines, Syrianair, Yamal airlines, Arkia Israel airlines», - повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, літній сезон 2013 року передбачає відкриття нових регулярних рейсів до країн Європи, Азії і Африки, при цьому рейси всіх міжнародних авіаперевізників обслуговуватимуться з нового терміналу «D».

Зокрема будуть відкриті нові напрямки: Сочі (Росія), Ростов-на-Дону (Росія), Краснодар (Росія), Самара (Росія), Тюмень (Росія), Єкатеринбург (Росія), Новосибірськ (Росія), Бішкек (Киргизька Республіка ), Караганда (Казахстан), Костанай (Казахстан), Неаполь (Італія), Верона (Італія), Ніцца (Франція), Пальма де Майорка (Іспанія), Пула (Хорватія), Дубровник (Хорватія), Спліт (Хорватія), Мальта, Тегеран (Іран), Дамаск (Сирія), Тріполі (Лівія), Єнфіда (Туніс), Севастополь (Україна).

До літнього розкладу також увійшли чартерні рейси в Бодрум (Туреччина), Бургас (Болгарія), Даламан (Туреччина), Мадейру (Португалія), Іракліон (Греція), Косу (Греція), Родос (Греція), Тіват (Чорногорія), Варну (Болгарія).

Згідно з прес-релізом, упродовж літньої навігації в аеропорту «Бориспіль» збільшиться кількість частот на найбільш популярні напрямки.

"Так, кількість рейсів до Москви збільшиться з 77 до 96. Зросте також кількість рейсів до Санкт-Петербурга - з 23 до 28. З початку квітня пасажири «Борисполя» зможуть скористатися 49 рейсами до Тель-Авіва замість 28 рейсів, які були доступні впродовж минулого сезону. Доступнішою стане столиця Великої Британії Лондон - у літньому розкладі передбачено 41 рейс на тиждень. Істотно збільшиться кількість рейсів до Амстердама - до 28 рейсів на тиждень, до Парижа - до 29 рейсів, Праги - до 24 рейсів, Варшави - до 20 рейсів на тиждень", - повідомляє прес-служба.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.