Посилені умови проїзду великовантажних автомобілів на Крюківському мосту в Кременчуці

Влада Кременчука посилила умови проїзду великовантажних автомобілів на Крюківському мосту, який сполучає два береги Дніпра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер міста Олег Бабаєв.

За його словами, міст, через який проходять траси Київ-Бориспіль-Дніпропетровськ і Полтава-Олександрія перебуває у критичному стані.

«На мосту яма на ямі. І ситуація з кожним днем погіршується. Ми звернулися в ДАІ і вирішили посилити умови проїзду на мості. Тепер інспектора ДАІ стоять на берегах Дніпра і не пропускають великовантажні машини, у яких навантаження на вісь понад 13 т, на міст. Встановлено відповідний знак», - сказав мер.

Найближчий міст через Дніпро знаходиться у Світловодську (за 25 кілометрів від Кременчука - УНІАН). Проте влада Світловодську заявляє, що його стан також викликає побоювання.

Начальник міськуправління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому Світловодську Микола Шалаєвський відзначає: «Споруди, термін експлуатації яких понад 50 років, мають проходити планово-інструментальне обстеження спецкомісією один раз на 5 років. На жаль, коштів на це у нас у бюджеті немає. Останній раз міст обстежували у 1988 році. Обстеження в цінах цього року становить 140 тис. грн. За результатами обстеження 1988 року, навіть на той момент, умови пропуску дорожнього руху через міст були визнані незадовільними - за шириною смуги, швидкістю руху. Тоді швидкість руху було ухвалено обмежити до 30 км/год".

За словами начальника міськуправління, "зараз дати висновок можна тільки після обстеження. Якщо Кременчук закриє для ремонту Крюківський міст, то весь транспорт піде через нас, і це небезпечно".

"Фури не тільки розіб'ють асфальт, а й можуть викликати резонанс (різке зростання амплітуди вимушених коливань), що може призвести до руйнування моста", - відзначає М.Шалаєвський.